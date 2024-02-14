Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны «Технополис Москва»

Более 100 московских компании стали резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом в среду, 14 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В столице уже больше 100 компаний — резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва». В 2023 году этот статус получили 16 высокотехнологичных предприятий. Они проинвестируют в развитие производств больше 14,5 млрд рублей и создадут свыше 3 тыс. рабочих мест. Больше всего новых резидентов — шесть — в индустриальном парке «Руднево», который мы открыли меньше года назад», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале градоначальника.

По его словам, все компании, которые обладают особым статусом, представляют важные отрасли, например, микроэлектронику, информационные технологии, беспилотные авиасистемы, медизделия и фармацевтику. Так, одно из предприятий площадки «Печатники» будет выпускать первые в России аппараты для насыщения крови кислородом. Тем временем другая организация уже запустила производство инновационных конденсаторов в «Руднево».

Как указал Собянин, резиденты технополиса «Москва» на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов.

«За прибыль они платят налог 2% вместо 20%. Таким образом предприятия прилично экономят и могут больше инвестировать в собственное развитие», — отметил мэр столицы.

Ранее, 18 января, Собянин сообщил, что за все время существованию ОЭЗ «Технополис Москва» общий объем инвестиций компаний — резидентов в столичную экономику превысил 160 млрд рублей. Только за прошлой год в технополисе было открыто 35 новых предприятий, что на 30 больше, чем в 2022 году.

По словам мэра Москвы, таким образом ОЭЗ подтвердила свой статус флагмана новой столичной промышленности. Он также отметил, что работа новых производств направлена на импортозамещение.