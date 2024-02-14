Защита обжаловала приговор по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Чемезова

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 56 0

Апелляция была подана в день вынесения приговора фигурантам угловного дела.

Защита обжаловала приговор по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Чемезова

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сторона защиты направила апелляцию на обжалование решения суда по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Соответствующая информация появилась в карточке уголовного дела.

Хамовнический суд Москвы приговорил коммерческого директора «Осторожно, Media» Кирилла Суханова к семи с половиной годам колонии строгого режима, признав его виновным. Стоит отметить, что он признал свою вину, но частично.

Другие фигуранты дела — администратор Telegram-канала Ариан Романовский и журналист Тимур Бигаев — получили по семь лет лишения свободы. Оба вину так и не признали.

Защита посчитала приговор слишком суровым и подала апелляционную жалобу в день его вынесения.

Следствие считало, что преступники подготовили материал для публикации в социальных сетях, которая могла причинить вред Сергею Чемезову и его близким, а после шантажировали его, вымогая деньги.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Ксения Собчак отсутствовала на заседании суда по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Чемезова.

-12° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.21
0.13 98.19
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:37
Истории с печальным концом: тяжелая судьба актеров из советских киносказок
13:32
«Влияют на мировоззрение»: продюсер Рудченко раскрыл секрет успеха песни ST у росгвардейцев
13:28
В Кремле оценили новый закон, допускающий конфискацию имущества за фейки об армии
13:23
МИД Эстонии вызвал временного поверенного РФ из-за розыска Каллас
13:14
Без вариантов: в МИД России оценили шансы переговоров с Украиной
13:06
«Вернуть дружественные отношения»: как в Черногории борются с русофобией

Сейчас читают

Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман
На применение силового инструмента Азербайджан провоцирует слабость Армении — эксперт
Блуждающие во мраке: кто такие психопаты и почему они становятся маньяками
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса