Защита обжаловала приговор по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Чемезова

Сторона защиты направила апелляцию на обжалование решения суда по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Соответствующая информация появилась в карточке уголовного дела.

Хамовнический суд Москвы приговорил коммерческого директора «Осторожно, Media» Кирилла Суханова к семи с половиной годам колонии строгого режима, признав его виновным. Стоит отметить, что он признал свою вину, но частично.

Другие фигуранты дела — администратор Telegram-канала Ариан Романовский и журналист Тимур Бигаев — получили по семь лет лишения свободы. Оба вину так и не признали.

Защита посчитала приговор слишком суровым и подала апелляционную жалобу в день его вынесения.

Следствие считало, что преступники подготовили материал для публикации в социальных сетях, которая могла причинить вред Сергею Чемезову и его близким, а после шантажировали его, вымогая деньги.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Ксения Собчак отсутствовала на заседании суда по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Чемезова.