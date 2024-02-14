Литва выразила России протест из-за объявления в розыск литовских политиков

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 31 0

МИД страны вызвал к себе посла РФ в Вильнюсе.

Литва выразила России протест из-за объявления в розыск литовских политиков

Фото: www.globallookpress.com / Christian Spicker via www.imago-

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Литва выразила протест временному поверенному в делах России после того, как Москва объявила в розыск литовских политиков. Соответствующее сообщение появилось на сайте МИД Литвы.

МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса по делу об уничтожении памятников советским воинам-освободителям на территории страны. Этот факт вызвал возмущение у литовских дипломатов, которые вызвали к себе представителя посольства РФ в Вильнюсе.

«Ему была вручена нота строгого протеста относительно решения РФ объявить в розыск политиков, государственных служащих и других лиц Литвы за решения, принятые при исполнении ими своих прямых обязанностей», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. В базе также появились карточки госссекретаря Эстонии Таймара Петеркопа и министра культуры Литвы Симонас Кайрис. Указывалось, что данные лица разыскиваются в рамках уголовной статьи.

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