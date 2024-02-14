«Без единого выстрела»: группа боевиков ВСУ сдалась в плен в Запорожской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 113 0

Группа боевиков ВСУ сдалась под Запорожьем в плен войскам РФ без выстрелов

«Без единого выстрела»: группа боевиков ВСУ сдалась в плен в Запорожской области

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Сложить оружие неонацисты решили добровольно.

Группа боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен на линии фронта под Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Согласно поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работино. Те сдались без единого выстрела», — сказал он.

Командование отправило украинских боевиков на позиции, которые уже были на тот момент заняты российскими войсками. Наши бойцы подпустили их к участку, а потом те добровольно сложили оружие.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Тема:
Спецоперация
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