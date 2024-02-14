«Ситуация напряженная»: ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения
Спикер ВСУ Лиховой: основная линия снабжения под Авдеевкой будет потеряна
Фото: Reuters / STRINGER
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Киевский режим продолжает нести потери и терпеть неудачи на поле боя.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени утратят основную линию снабжения под Авдеевкой. Такое заявление сделал спикер украинской оперативно-стратегической группировки «Таврия» Дмитрий Лиховой.
«Ситуация там напряженная и динамическая. На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения», — сказал он в эфире телеканала «Рада».
Также Лиховой рассказал об уличных боях, которые уже несколько дней проводятся в Авдеевке. Армия киевского режима пытается удержать город.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru писал, что новый главком ВСУ Александр Сырский назвал чрезвычайно сложной обстановку для украинской армии под Авдеевкой и Купянском. По его словам, войска России имеют численное преимущество.
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