Германия пообещала Украине нарастить поставки снарядов: «В три-четыре раза»

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Евгения Романова
Евгения Романова 66 0

Писториус: Украина получит в 2024 году в четыре раза больше снарядов

Германия пообещала Украине нарастить поставки снарядов: «В три-четыре раза»

Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze

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Тема:
Спецоперация

Берлин не прекращает спонсорство, но как тогда, по мнению немецких политиков, должен закончится конфликт?

Германия планирует в 2024 году поставить на Украину в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в 2023-м. Такое заявление сделал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, выступая в Брюсселе на заседании контактной группы по военному содействию Киеву.

«Я могу сказать, что, как ожидается, мы в этом году поставим Украине артиллерийских снарядов в три-четыре раза больше, чем в 2023 году. <…> Динамика растет, что хорошо для Украины и тем самым для нас», — сказал он на собрании.

По словам министра, в бюджет уже заложено на производство боеприпасов 3,5 миллиарда евро. Писториус также подчеркнул, что исход украинского конфликта будет решен «в том числе, на сборочных линиях».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии указали на поражение Украины в конфликте. Там также оценили шансы Киева вернуть утраченные территории.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Однако в последнее время с поддержкой Киева возникают трудности.

Тема:
Спецоперация
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