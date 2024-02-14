Президента Литвы попросят лишить гражданства балерину Лиепу

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Свою позицию знаменитость менять не собирается.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Илзе Лиепу собираются лишить литовского гражданства. Такую рекомендацию направила президенту Литвы соответствующая комиссия.

Там уверены, что балерина якобы несет угрозу безопасности страны и ее союзников из-за своих высказываний. Лиепа заявляла, что происходящее на Украине является «противостоянием фундаментальных ценностей» и уже подтвердила, что не намерена отказываться от своей позиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиепа ответила литовским властям, которые намерены лишить ее гражданства. Она призналась в любви России и заявила, что не изменит свое мнение.

По словам балерины, сейчас такое время, когда молчать и оставаться стороне нельзя. Она уверяет, что хочет быть рядом со своей страной и не собирается меняться в угоду Вильнюсу.

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