Президента Литвы попросят лишить гражданства балерину Лиепу

Илзе Лиепу собираются лишить литовского гражданства. Такую рекомендацию направила президенту Литвы соответствующая комиссия.

Там уверены, что балерина якобы несет угрозу безопасности страны и ее союзников из-за своих высказываний. Лиепа заявляла, что происходящее на Украине является «противостоянием фундаментальных ценностей» и уже подтвердила, что не намерена отказываться от своей позиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиепа ответила литовским властям, которые намерены лишить ее гражданства. Она призналась в любви России и заявила, что не изменит свое мнение.

По словам балерины, сейчас такое время, когда молчать и оставаться стороне нельзя. Она уверяет, что хочет быть рядом со своей страной и не собирается меняться в угоду Вильнюсу.