«Крайне важно»: Путин обсудил развитие российской медицины с учеными

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 50 0

Путин встретился с учеными, чтобы обсудить российскую медицину

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Какие темы были затронуты в ходе встречи?

Президент России Владимир Путин провел встречу с учеными на полях II Форума будущих технологий. Глава государства и исследователи обсудили развитие отечественной медицины.

«Во всяком случае, для меня было бы крайне важно послушать ваше мнение о том, каковы тенденции в развитии медицины, что нам в России нужно сделать дополнительно к тому, что предпринимается властями и правительством Российской Федерации по этому важнейшему для любого государства направлению», — сказал Путин.

Глава государства заявил, что надеется на то, что ученым была интересна дискуссия в ходе форума. Также он хочет, чтобы Россия, медицинское сообщество и крупнейшие научные центры продолжали сотрудничество с зарубежными коллегами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путину представили передовые проекты в области медицины. Экспозицию Минздрава президенту показал глава ведомства Михаил Мурашко.

В нее вошли стенды по пяти ключевым направлениям, среди которых — генетические технологии. Минздрав представил продукты в области регенеративной медицины совместно Министерством науки и высшего образования.

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