Речь о миллиардах: в Европе посчитали, сколько денег нужно Украине для восстановления

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 49 0

ЕК: на восстановление Украины необходимо 452 миллиарда евро

Речь о миллиардах: в Европе посчитали, сколько денег нужно Украине для восстановления

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

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При оценке специалисты учитывали «прямой физический ущерб» и экономические показатели страны.

На восстановление Украины после окончания российской спецоперации понадобится 452,8 миллиарда евро. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Год назад ООН публиковал информацию, согласно которой Украине ближайшие десять лет требовалось порядка 411 миллиардов евро, однако к концу 2023 года данные обновились.

«Согласно обновленной совместной оперативной оценке ущерба и потребностей, опубликованной сегодня правительством Украины, Группой Всемирного банка, Еврокомиссией и Организацией Объединенных Наций, по состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит 486 миллиардов долларов или 452,8 миллиарда евро», — говорится в новой оценке ЕК.

При оценке специалисты учитывали «прямой физический ущерб» и экономические показатели Украины, которые даже зарубежные «партнеры» киевского режима называют нежизнеспособными без иностранных вливаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему у пакета помощи Украине мало шансов в Конгрессе США.

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