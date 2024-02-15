Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 24 0

При этом спортсмены были отстранены от соревнований с февраля 2022 года.

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Фото: NOUSHAD THEKKAYIL / ТАСС

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Сборная России сохранила свою позицию в рейтинге Международной федерации футбола. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ФИФА.

Российская сборная занимает 38-ю строчку в рейтинге ФИФА. Последний матч, который провели футболисты РФ, прошел в ноябре 2023 года с командой Кубы. Встреча была товарищеской и закончилась счетом 8:0 в пользу российских спортсменов.

Лидерами в рейтинге ФИФА являются Аргентина, Франция и Англия.

Международной федерации футбола приняла решение отстранить сборную и футбольные клубы России от соревнований в феврале 2022 года из-за спецоперации РФ на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что названа дата товарищеского матча сборных по футболу России и Парагвая.

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