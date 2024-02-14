Названа дата товарищеского матча сборных по футболу России и Парагвая

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Парагвая
Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Schwarz
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Когда и где состоится игра?
Сборные России и Парагвая по футболу проведут в Москве товарищеский матч. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Игра состоится 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
Отмечается, что матч станет вторым на мартовском учебно-тренировочном сборе. Причем эта встреча будет учитываться в рейтинге ФИФА.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная Бразилии по футболу не смогла отобраться на Игры в Париже. Команда проиграла Аргентине в матче финальной стадии квалификационного турнира.
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