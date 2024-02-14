Названа дата товарищеского матча сборных по футболу России и Парагвая

|
Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Парагвая

Названа дата товарищеского матча сборных по футболу России и Парагвая

Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Schwarz

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Когда и где состоится игра?

Сборные России и Парагвая по футболу проведут в Москве товарищеский матч. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Игра состоится 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Отмечается, что матч станет вторым на мартовском учебно-тренировочном сборе. Причем эта встреча будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная Бразилии по футболу не смогла отобраться на Игры в Париже. Команда проиграла Аргентине в матче финальной стадии квалификационного турнира.

-12° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.21
0.13 98.19
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:43
Умышленный поджог? В Анапе возбудили два дела по факту пожара в многоэтажке
16:30
Войска России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении
16:27
SpaceX выведет с орбиты порядка 100 старых спутников Starlink
16:14
Захарова о предложении Киева обменять пленных на останки Столыпина: «Пляски на костях»
16:03
Не надо «сердечек»: почему в России не одобряют День святого Валентина
15:51
Названа дата товарищеского матча сборных по футболу России и Парагвая

Сейчас читают

Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман
На применение силового инструмента Азербайджан провоцирует слабость Армении — эксперт
«Очень странное совпадение»: Лера Кудрявцева получила серьезную травму
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса