Антимонопольная служба признала «Яндекс. Такси» доминирующим на рынке России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 40 0

ФАС признала «Яндекс. Такси» доминирующим на рынке России

Антимонопольная служба признала «Яндекс. Такси» доминирующим на рынке России

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Такие результаты показал анализ деятельности агрегатора в регионах.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по результатам анализа рынка установила, что «Яндекс. Такси» занимает доминирующее положение на территории России.

«ФАС России по результатам проведенного анализа рынка установила, что „Яндекс. Такси“ занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны», — говорится в сообщении ведомства.

По данным организации, агрегатор злоупотребляет своим положением в регионах страны.

Однако в ФАС отмечают, что возможности проверки компании ограничены мораторием. Речь идет о действующих до конца 2024 года ограничениях на проверки IТ-компаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Госдума в первом чтении поддержала законопроект о локализации автомобилей такси.

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