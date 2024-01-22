Госдума в первом чтении поддержала законопроект о локализации автомобилей такси

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о локализации такси. Документ обязывает перевозчиков использовать только автомобили, произведенные в России. Главный тезис инициаторов идеи заключается в том, что мера уменьшит зависимость таксопарков от импортных автомобилей, а это, в свою очередь, обеспечит иммунитет к санкциям.

Вот только бизнес выступает против новой нормы. Корреспондент «Известий» Даниил Ланков выяснил причины недовольства.

Сфера легковых пассажирских перевозок систематически обрастает новыми правилами. Теперь железным коням с желтым гребнем планируют заглядывать в родословную — чтобы убедиться в соответствующем происхождении.

В этом таксопарке Петербурга доля отечественных автомобилей сегодня примерно 30%. В основном: Lada Granta, Vesta, те самые новые «Москвичи» тоже есть. Остальные 70% — это южнокорейские Hyundai, немецкие Volkswagen. Большое внимание к китайским производителям — на них уже выстроена система техобслуживания и поставки запчастей.

Законопроект должен ввести «лимит легионеров» в российских таксопарках. Насколько строгий? Предполагается, что власти регионов сами будут определять долю автоимпорта в гаражах.

«Есть желание правительства как-то поддержать отечественных производителей и те компании, которые локализованы у нас — те компании, которые собирают в партнерстве, либо сами машины других брендов. С этой точки зрения, вроде идея позитивная и хорошая», — прокомментировал автоэксперт Станислав Рахимов.

Куда же без веских «но». Моделям машин будут начислять баллы локализации за каждую технологическую операцию на территории России. То есть предполагается, что допускать будут не только полностью отечественные авто, но и собранные у нас иностранные. Впрочем, разнообразие моделей такси все же под угрозой.

«Явно не попадут все китайские автомобили, которые собираются у нас методом отверточной сборки, которые привезены в виде машинокомплектов — они же изготовлены не на территории РФ, я имею ввиду комплектующие этих автомобилей. Таким образом речь идет исключительно о популяризации Автоваза», — делится эксперт рабочей группы по безопасности дорожного движения при правительстве РФ Дмитрий Попов.

Участники рынка пассажирских перевозок в целом и не против бы пересесть на наше, отечественное, но возникают вопросы: тот же АвтоВАЗ планирует выпустить 500 тысяч автомобилей в этом году. Средний таксопарк в крупном городе — десятки, а то и сотни тысяч машин. Хватит ли на всех производственных мощностей заводов? А ведь еще надо с предубеждениями клиентов что-то делать.

Речь не только о комфорте, но и о безопасности пассажирских перевозок.

«Во главу угла должен быть поставлен принцип не лоббирования интересов отечественного производителя, а должен быть принцип лоббирования безопасности дорожного движения», — считает Дмитрий Попов.

Причем вопросы к безопасности, в том числе экологической. Автомобили такси с сентября этого года должны соответствовать классу Евро-4 — это шкала для определения количества вредных выбросов. А в 2026 таксопарки обязаны перейти уже на Евро-5.

«Мы в прошлом году в свой парк купили довольно большой количество автомобилей, эти автомобили оказались Евро-2. Нам не смогли пойти на встречу, выдать на них лицензии», — рассказал управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко.

«Каждую машину можно усовершенствовать и перестроить так, что эти выбросы будут меньше, в принципе это задача реализуемая. Как показывает практика у нас все равно все новшества, усовершенствования и удорожания ложатся на потребителя», сообщил автоэксперт Станислав Рахимов.

Законопроект о локализации таксопарков должен пройти три чтения в Госдуме. Там определят минимальное количество баллов, которые должен набрать автомобиль, чтобы считаться локализованным. Те машины, на которые уже выданы лицензии смогут ездить вне лимита — закон обратной силы не имеет. Переход на значительный процент локализации в такси, по оценкам экспертов, займет 5-7 лет.

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