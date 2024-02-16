Редактора издания DOXA* Меньшикову заочно арестовали

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 18 0

Она разместила в соцсетях журнала информацию, которая была направлена на признание идеологии терроризма правильной.

Редактора издания DOXA* Меньшикову заочно арестовали

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

В Москве суд заочно арестовал редактора издания DOXA* Марию Меньшикову, которую обвиняют в публичном оправдании идеологии терроризма. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Гагаринским районный судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента ее фактического задержания на территории РФ», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Представители суда напомнили, что Меньшикова разместила в соцсетях журнала информацию, которая была направлена на признание идеологии терроризма правильной. Отмечается, что она привлечена к ответственности по статье УК «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма».

Дело в отношении журналистки возбудили в апреле 2023 года после того, как психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие оправдания терроризма в публикациях Меньшиковой в сообществе журнала.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд продлил арест блогеру-инфоцыгану Аязу Шабутдинову.

* признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.

-10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.82
0.39 98.41
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:21
Находит «врага» и начинает борьбу: как будет работать вакцина от рака
2:07
Самое секретное предприятие: главное о визите Путина на «Уралвагонзавод»
1:55
Сразу начались облавы: Рогов сообщил об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
1:53
ОРВИ с сюрпризом: какие неочевидные симптомы говорят об онкологии у детей
1:39
Путин подписал указ об обновлении стратегии развития ИИ до 2030 года
1:26
Школьники массово отравились неизвестными токсическими веществами в Калининградской области

Сейчас читают

Путин ответил на вопрос, кто лучше для России – Байден или Трамп
Психолог назвал действенные способы влюбить в себя любого человека
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео