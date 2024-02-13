Суд продлил арест блогеру-инфоцыгану Шабутдинову

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 25 0

Молодой человек активно продавал свои чудо-курсы по заработку в интернете. Сейчас — ожидает приговора.

Суд продлил арест блогеру-инфоцыгану Шабутдинову

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Суд продлил арест блогеру-инфоцыгану Аязу Шабутдинову. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда. Под арестом он пробудет до 16 апреля 2024 года.

Молодой человек активно продавал свои чудо-курсы по заработку в интернете. Обещал, что каждый обыватель, действуя по его методикам, сможет разбогатеть за считанные недели. Сейчас Аяз ожидает приговора — после многочисленных жалоб от не случившихся миллионеров.

Рекламируя курсы и устраивая «прогревы», чтобы большее количество людей пришло в «поток», Шабутдинов утверждал, что в списках его клиентов значатся очень влиятельные люди. Таким образом, число желающих обучиться быстрому заработку денег возрастало в разы. Если мошенническая деятельность Аяза подтвердиться, то ему может грозить до нескольких лет тюрьмы и крупный штраф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что среди людей, называющих себя потерпевшими по делу Шабутдинова, есть и молодые и взрослые люди. Некоторые тратили на его курсы кредитные деньги — от 150 тысяч до 350 тысяч рублей.

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.08
0.19 98.15
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:16
Едим дома: рецепт настоящей шавермы по-питерски
19:14
Как ходить по улицам под ледяным дождем и остаться в живых
19:00
Суд продлил арест блогеру-инфоцыгану Шабутдинову
18:53
«Мы вместе, мы победим»: росгвардейцы обратились к ST после выхода песни «Дай ему сил»
18:48
«Ночь в Склифосовского»: актер Баринов рассказал о своем состоянии после падения
18:42
«Юрисдикция длинной руки»: Китай ответил на санкции против работающих с РФ компаний

Сейчас читают

Семья в РФ, брак из выгоды и служение Украине: кто такой новый главком ВСУ Сырский
Что подарить второй половинке: идеи оригинальных презентов на 14 февраля
Россиян предупредили о мошенниках, которые используют архивные аудиосообщения
Эндокринролог назвала две причины, почему зимой люди полнеют - что делать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса