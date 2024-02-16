Песня рэпера ST «Дай ему сил», представленная росгвардейцам, заняла 15-е место в чарте BandLink

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 37 0

Знаменитый артист создал такой трек, который стал негласным гимном спецоперации.

Песня рэпера ST «Дай ему сил», представленная росгвардейцам, заняла 15-е место в чарте BandLink

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Песня музыканта ST (Александра Степанова) «Дай ему сил» попала на 15-ю строчку еженедельного чарта BandLink.

Композиция вышла 9 февраля и уже вошла в топ-20 популярных песен. В ближайшее время, в преддверии Дня защитника Отечества, на песню также выйдет клип. Его героями стали российские бойцы, а сюжет раскрывает истории обычных парней, которые считают своим долгом защищать страну.

После релиза ST рассказал, что полон дальнейших творческих планов и хотел бы написать еще нечто подобное.

Новую композицию музыканта прокомментировал музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, песню нужно оценивать не только в контексте верного понимания автором происходящих в настоящее время событий, но и как разговор о комплексном влиянии подобной музыки на молодое поколение. Как считает критик, если молодые люди будут слушать соответствующий творческий материал, они и воспитываться будут по-другому.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкант Носков заявил о важности концерта ST для всех жителей ДНР.

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