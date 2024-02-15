Не только для росгвардейцев: музыкант Носков заявил о важности концерта ST для всех жителей ДНР

Такие выступления, как концерт рэпера ST (Александра Степанова — Прим. ред.) в зоне спецоперации по защите Донбасса, очень важны для местных жителей, которым нужна поддержка. Таким мнением с 5-tv.ru поделился солист, автор текстов и музыки рок-группы «Зверобой» Александр Носков.

«Им нужна наша [артистов]. поддержка. Донбасс воссоединился с Россией, но все равно нужна какая-то культурная для них составляющая. Нужно, чтобы они понимали, что они не „отстегнуты“ от России. <…> В культурном и духовном смысле они тоже хотят ощущать, что они вместе с Россией», — подчеркнул исполнитель.

Носков призвал всех артистов так же, как и ST, съездить туда с выступлениями.

«Очень важно всем ездить — и молодым, и старым. Ну то есть просто поддерживать людей», — сказал он.

Накануне российский боец, который присутствовал на полевом концерте музыканта ST, поблагодарил за поддержку артистов, которые приезжают в зону спецоперации поддержать военных на передовой.

ST провел полевой концерт для спецназовцев Росгвардии в Луганской Народной Республике 6 февраля. Он исполнил свои композиции под необычный аккомпанемент гитары и балалайки, а также впервые представил военнослужащим свою новую песню «Дай ему сил». Бойцы Росгвардии высоко оценили поступок рэп-исполнителя. Они отметили, что во время таких концертов у военных появляется возможность хотя бы немного морально разрядиться и отдохнуть.