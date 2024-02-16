Россия сняла запрет на поставки бананов из Эквадора

Россия вернула право некоторым предприятиям Эквадора привозить бананы. Об этом в эфире федерального телеканала сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

В пятницу, 16 февраля, представители России и Эквадора проведут видеоконференцию, посвященную закупкам бананов. Однако уже сейчас российская сторона объявляет о возобновлении поставок.

«Мы даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше», — сказал Данкверт.

В начале февраля Россельхознадзор сообщил о систематических выявлениях в бананах из Эквадора опасного вредителя — мухи-горбатки. В связи с этим российское ведомство обратилось с просьбой приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.

Позднее Эквадор предоставил России техническое обоснование, чтобы Москва могла пересмотреть ограничение на импорт бананов. Хотя первые трудности возникли еще в 2018 году. Тогда Россельхознадзор впервые сообщил о наличии в продукции из южноамериканской страны мухи-горбатки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что делегация Эквадора в ближайшие дни окажется в Москве, чтобы решить ситуацию с поставками бананов в Россию.