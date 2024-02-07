Эквадор предоставил России документы для снятия ограничений на экспорт бананов

Эквадор предоставил России техническое обоснование, чтобы Москва могла пересмотреть ограничение на импорт бананов. Об этом заявила министр внешней торговли страны Сонсолес Гарсия в беседе с телеканалом Ecuavisa.

По ее словам, первые трудности возникли еще в 2018 году. Тогда Россельхознадзор впервые сообщил о наличии в продукции из южноамериканской страны мухи-горбатки. Гарсия отметила, что с тех пор власти приняли нужные меры.

«Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов», — подчеркнула она.

«Опрометчивое решение»: в МИД объяснили, почему Эквадор решил отдать технику РФ

Несколькими днями ранее, 2 февраля, в Россельхознадзоре сообщили о систематических выявлениях в бананах из республики опасного вредителя — мухи-горбатки. В связи с этим российское ведомство обратилось в Эквадор с просьбой приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне не ощутят дефицита бананов на прилавках магазинов из-за мер по Эквадору. Как отметил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов, товара на рынке достаточно.