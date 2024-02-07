Эквадор предоставил России документы для снятия ограничений на экспорт бананов

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Алексей Панков
Алексей Панков 11 0

Ранее Россельхознадзор сообщал о наличии опасного вредителя в продукции из южноамериканской страны.

Эквадор предоставил России документы для снятия ограничений на экспорт бананов

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Эквадор предоставил России техническое обоснование, чтобы Москва могла пересмотреть ограничение на импорт бананов. Об этом заявила министр внешней торговли страны Сонсолес Гарсия в беседе с телеканалом Ecuavisa.

По ее словам, первые трудности возникли еще в 2018 году. Тогда Россельхознадзор впервые сообщил о наличии в продукции из южноамериканской страны мухи-горбатки. Гарсия отметила, что с тех пор власти приняли нужные меры.

«Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов», — подчеркнула она.

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Несколькими днями ранее, 2 февраля, в Россельхознадзоре сообщили о систематических выявлениях в бананах из республики опасного вредителя — мухи-горбатки. В связи с этим российское ведомство обратилось в Эквадор с просьбой приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне не ощутят дефицита бананов на прилавках магазинов из-за мер по Эквадору. Как отметил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов, товара на рынке достаточно.

 
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