Путин посетил Завод роботов в Челябинске

Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинск, где в рамках рабочего визита посетил Завод роботов Челябинского кузнечно-прессового завода.

Также российский лидер собирается посетить индустриальный парк «Станкомаш». Именно он является площадкой для промышленной группы «Конар», которая специализируется на изготовлении продукции для российского нефтегазового сектора, в том числе, судостроения и энергетики. Там президент побеседует с рабочими.

В рамках своей поездки Путин уже побывал в Нижнем Тагиле и посетил «Уралвагонзавод», где осмотрел уникальный производственный проект — цех изготовления трансмиссий № 115. Кроме того, на этом заводе выпускается танк Т-14 на платформе «Армата», танк Т-90М «Прорыв», модернизированный танк Т-72Б3М, боевые и бронированные машины.

В Верхней Пышме Свердловской области глава государства провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин высказался о колониализме Запада.