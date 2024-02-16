Путин посетил Завод роботов в Челябинске

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 14 0

Также в планах российского лидера побывать в индустриальном парке «Станкомаш».

Путин посетил Завод роботов в Челябинске

Фото: pravmin.gov74.ru Правительство Челябинской области

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинск, где в рамках рабочего визита посетил Завод роботов Челябинского кузнечно-прессового завода.

Также российский лидер собирается посетить индустриальный парк «Станкомаш». Именно он является площадкой для промышленной группы «Конар», которая специализируется на изготовлении продукции для российского нефтегазового сектора, в том числе, судостроения и энергетики. Там президент побеседует с рабочими.

В рамках своей поездки Путин уже побывал в Нижнем Тагиле и посетил «Уралвагонзавод», где осмотрел уникальный производственный проект — цех изготовления трансмиссий № 115. Кроме того, на этом заводе выпускается танк Т-14 на платформе «Армата», танк Т-90М «Прорыв», модернизированный танк Т-72Б3М, боевые и бронированные машины.

В Верхней Пышме Свердловской области глава государства провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин высказался о колониализме Запада.

-9° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.82
0.39 98.41
0.60
Повезет больше всех! Кому поможет госпожа Удача в конце февраля

Последние новости

16:02
Беспредельная жестокость: семь человек погибли и 19 пострадали при обстреле Белгорода
15:56
«Должна капитулировать»: в Германии назвали условие для мирных переговоров Москвы и Киева
15:47
Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
15:46
Захарова о реакции Запада на смерть Навального*: «Экспертизы нет, но выводы готовы»
15:42
СМИ узнали об альтернативном законопроекте помощи Украине от США
15:37
«Талантливейший артист»: Цискаридзе выбрал лучшего молодого актера России

Сейчас читают

В Кремле отреагировали на сообщения о смерти Алексея Навального*
Названа предварительная причина смерти Навального*
Алексей Навальный* умер в колонии
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео