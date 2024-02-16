Путин высказался о колониализме Запада: «Позорное наследие»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 46 0

Путин назвал позорным наследием колониализм Запада

Путин высказался о колониализме Запада: «Позорное наследие»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Савостьянов

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Президент указал на то эксплуатацию западными странами народов Африки, Азии и Латинской Америки.

Президент России Владимир Путин назвал позорным наследием Запада эпоху неоколониализма. Об этом российский лидер заявил в приветствии к международному форуму «За свободу наций», размещенном на сайте Кремля.

«Неоколониализм — позорное наследие многовековой эпохи грабежа и эксплуатации народов Африки, Азии и Латинской Америки, других регионов планеты», — отметил Путин.

Президент отметил, что агрессивные проявления неоколониализма мы видим и сегодня. Коллективный Запад любыми средствами пытается сохранить свое господство на мировой арене и подчинить себе другие страны, лишив их суверенитета. Именно это, как подчеркнул Путин, стало дестабилизирующим фактором на пути развития человечества и отношений стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам секретаря Совбеза Николая Патрушева, обстановка в мире сегодня обострилась из-за стремления Запада любой ценой удержать свое доминирование, однако нанести стратегическое поражение России не получилось.

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