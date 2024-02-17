Завернутого в пакет младенца обнаружили на улице в Новосибирске

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 31 0

Последние несколько дней в области ввиду сильных зимних морозов столбики термометров опускаются до минус 30 градусов.

Завернутого в пакет младенца обнаружили на улице в Новосибирске

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области

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Брошенного младенца, завернутого в полиэтиленовый пакет, обнаружили во дворе дома в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Отмечается, что малыш уже доставлен в медицинское учреждение. Ему оказывается вся необходимая помощь.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта «в» части 2 статьи УК «Убийство малолетнего». Последние несколько дней в Новосибирской области ввиду сильных зимних морозов столбики термометров опускаются до минус 30 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Челябинске суд вынес приговор в отношении двух бездомных, которые выбросили новорожденную девочку в мусорный контейнер. Уточняется, что мать найденного ребенка получила 12 лет колонии общего режима.

А ее знакомый, действовавший по указанию женщины, лишится свободы на 11 лет. По информации СМИ, весной 2023 года в одном из районов города жители нашли в мусорке плачущего младенца.

Шокированные находкой, они срочно вызвали на место правоохранителей. Следствие вскоре установило, что мамой ребенка является бездомная. 

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Завернутого в пакет младенца обнаружили на улице в Новосибирске

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