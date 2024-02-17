Немцы пришли в ярость из-за отношения украинских беженцев к бесплатным продуктам

Продовольственная карта одной пары уже была аннулирована.

Украинские беженцы выбрасывали в мусорный бак нетронутые продукты питания, которые они получали в сети общепита Geraer Tafel в городе Гера в Германии. Об этом сообщил журнал Focus.

«Сыр, салат, йогурт, специи — безупречно упакованные и съедобные продукты из общепита в Гере, Тюрингия — в середине декабря оказались в мусорном баке за углом, по-видимому, они были намеренно выброшены», — сказал местный житель Винфрид Стекер.

По данным издания, именно он обнаружил еду в мусорном баке. Проследив за людьми, которые ее выбросили, Стекер увидел автомобиль с украинскими номерами.

Руководитель заведения Гизельда Шедлих подчеркнула, что это не единичный случай. Эти украинцы получили продукты из ее заведения в последний раз, а их продовольственную карту уже аннулировали, сказала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия переживает резкое увеличение количества бездомных, в том числе это происходит из-за украинских беженцев.