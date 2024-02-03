По всей стране: в Германии бьют тревогу из-за беженцев с Украины

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 91 0

Bild: из-за украинских беженцев в Германии выросло количество бездомных

По всей стране: в Германии бьют тревогу из-за беженцев с Украины

Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON

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Германия переживает резкое увеличение количества бездомных, в том числе это происходит из-за украинских беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальных дел Германии.

«Принимая во внимание бездомных беженцев с Украины, к статистике бездомных добавилось много людей. Так происходит по всей Германии», — цитирует заявление Bild.

В январе 2023 года в Баден-Вюмберге зарегистрировали около 77 тысяч бездомных. Это в два с половиной раза больше, чем в 2022-м.

Треть бездомных — это дети и подростки. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подала запрос в земельное правительство, чтобы узнать, с чем это может быть связано.

Ведомство сообщило, что одна из ключевых проблем — это украинские беженцы. Депутат от АдГ Рубен Рупп сообщил, что 84% бездомных Баден-Вюмберга — иностранцы.

Это, как отмечается, говорит о том, что власти региона совершили серьезные ошибки в миграционной политике. Также рост бездомных связан с повышением цен на аренду недвижимости и энергоносители, еще свою роль сыграло отсутствие социального жилья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мигранты захватывают Нью-Йорк.

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