МИД Китая выдвинул серьезное требование к США

Каких целей хочет добиться Пекин?

Глава китайского МИД Ван И во время встречи с руководителем Госдепа Энтони Блинкеном в Мюнхене потребовал от США отмены введенных в адрес Китая санкций. Об этом сообщили в пресс-службе китайского внешнеполитического ведомства.

«Американская сторона должна объективно и рационально смотреть на развитие Китая, проводить позитивную и прагматичную политику в отношении Китая», — говорится в материале.

Помимо этого, Ван И призвал США придерживаться политики «одного Китая» и содействовать поддержанию мира в Тайваньском проливе. Дипломат также потребовал от Белого дома прекратить беспричинные преследование и обыски граждан Китая и способствовать укреплению взаимопонимания между двумя странами.

Ранее 5-tv.ru писал, что постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал страны Запада прекратить поставки оружия на Украину и предпринять усилия для мирного урегулирования кризиса в регионе.

Дипломат заявил, что НАТО использует против России клевету, давление и односторонние санкции, что, само собой, не способствует установлению мира.