«Масло в огонь»: Китай призвал Запад прекратить поставки оружия на Украину

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 24 0

Постпред Китая в ООН Цзюнь призвал Запад прекратить поставки оружия на Украину

«Масло в огонь»: Китай призвал Запад прекратить поставки оружия на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Marco Gomez

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Китайский дипломат заявил, что все мировое сообщество должно направлять свои силы на урегулирование конфликта.

Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал страны Запада прекратить поставки оружия на Украину и предпринять усилия для мирного урегулирования кризиса в регионе. Об этом сообщает издание Newsweek.

Дипломат заявил, что НАТО использует против России клевету, давление и односторонние санкции, что, само собой, не способствует установлению мира. В то время, как нормальный открытый диалог на всех уровнях мог бы приблизить заключение прочного мира между Москвой и Киевом.

«Запад должен немедленно прекратить подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества. Безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована путем усиления или даже расширения военных группировок. Интересы всех стран равны друг другу», — подчеркнул Чжан Цзюнь.

Также постпред КНР в ООН отметил, что международному сообществу также следует направлять свои силы на то, чтобы заключенные ранее мирные соглашения исполнялись в полном объеме, что не было сделано. Говоря это, Цзюнь имел в виду реализацию Минских соглашений, которые были подписаны задолго до начала СВО и пункты которых не исполнялись Киевом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Китай ответил на санкции против работающих с РФ компаний.

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