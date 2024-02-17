Шольц на конференции в Мюнхене: «НАТО не хочет борьбы с Россией»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 63 0

Канцлер Германии сделал ряд важных заявлений, касающихся взаимоотношений РФ и НАТО.

Шольц на конференции в Мюнхене: «НАТО не хочет борьбы с Россией»

Фото: Reuters / LIESA JOHANNSSEN

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Запад не хочет конфликта между Россией и странами НАТО. Об этом в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Видео монолога немецкого политика появилось в распоряжении 5-tv.ru.

По словам Шольца, страны военного альянса не стремятся к реальному конфликту с РФ, особенно на поле боя. И НАТО не намерен отправлять своих военнослужащих на Украину.

«Как и прежде, в силе: мы не хотим конфликта между Россией и НАТО, поэтому все, кто поддерживает Украину, с начала войны едины во мнении, что мы не будем направлять собственных солдат на Украину», — сказал Шольц.

При этом немекций политик отметил, что Европе стоит больше заботиться о своей собственной безопасности, независимо от того, кто победит на выборах президента в США и как закончится конфликт на Украине, добавив также что Германия тратит на оборону 2% от ВВП страны и будет придерживаться такой внутригосударственной стратегии в ближайшие десятилетия.

Одновременно канцлер подчеркнул, что Берлин, как и прежде, намерен поддерживать Киев, поставив в пример американскую помощь — за все время проведения СВО США отправили Украине порядка 20 миллиардов долларов. Шольц призвал европейские страны соответствовать и приложить к этому максимум усилий и финансов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Шольц отверг призывы к созданию европейского «ядерного зонтика».

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