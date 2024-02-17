Не больше часа: как найти время на самого себя

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 24 0

Стоит придерживаться нескольких правил, чтобы жизнь не превращалась в сплошную рутину.

Не больше часа: как найти время на самого себя

Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg ; 5-tv.ru

Очень часто наша жизнь превращается в сплошную рутину из-за бесконечного количества обязательных дел и забот. Мы начинаем забывать, чего хотим на самом деле, а промежутки «отдыха» заполняем не тем, что на самом деле необходимо. В разговоре с изданием «Страсти» специалист по продуктивности рассказала, как наконец найти время на себя.

Сперва задумайтесь, все ли ваши дела так сильно важны. Вполне вероятно, что от большинства из них действительно можно отказаться. Попробуйте разделить ваши обязанности на две группы, во вторую должны войти все гибкие задачи.

«Это отличная техника, которая помогает освободить минуты — они, в свою очередь, перетекают в часы. Возможно, вы слишком долго готовитесь ко сну или медленно раскачиваетесь утром. Подумайте, как организовать себя, чтобы незначительные дела ушли на задний план», -объяснила эксперт.

Кроме того, не берите в привычку перетруждаться и уделять столько времени задачам, сколько на них отведено не было. Стремитесь выделять под каждую сферу определенное количество минут или часов и старайтесь уложиться именно в этот промежуток.

Например, после того, как вы приходите домой после работы, старайтесь заниматься бытом один или несколько часов, а невыполненное оставляйте на следующий день. Вы не заметите, как научитесь мыть посуду и готовить намного быстрее, а времени на отдых станет гораздо больше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, стыдно ли пользоваться сайтами знакомств.

-4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.55
0.73 99.35
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:01
«Это зависит не от нас!» — Зеленский обвинил Запад в провале ВСУ
17:48
Украинские Telegram-каналы распространили фейк о гибели военкора «Известий»
17:37
Появился фаворит: кто может стать следующим генсеком НАТО
17:29
Польский генерал о шансах Украины вернуть Крым: «Киев может потерять больше»
17:13
Не больше часа: как найти время на самого себя
16:59
Киркоров привез детям Макеевки куклы в виде самого себя

Сейчас читают

Минобороны: ВС РФ за сутки улучшили свое положение на четырех направлениях
Петросян на волоске от смерти? Каких самых опасных болезней нужно бояться как огня в 78 лет
Наделал много шума в Сети: чем так опасен гриб решеточник и где он растет
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок