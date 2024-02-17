Любовь в эпоху интернета: стыдно ли пользоваться сайтами знакомств

Важно ли, что вы нашли друг друга в интернете, если в результате сложились хорошие отношения?

Способов познакомиться «на безопасном расстоянии» масса — приложения, сайты знакомств, форумы и так далее. Одни сервисы предлагают партнера на ночь, другие сводят с единомышленниками и товарищами по интересам, третьи подбирают пару для создания семьи и даже брака.

Как в магазине, даже лучше, ведь в большинстве случаев это бесплатно. Но почему, если это так просто, далеко не все готовы выходить на «охоту» в интернете?

Считают ли многие постыдным такой способ найти родственную душу? О плюсах и минусах сайтов знакомств 5-tv.ru рассказала клинический психолог, сертифицированный специалист по когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) и АСТ-терапевт (Acceptance and Commitment Therapy, терапия принятия и ответственности) Екатерина Клименко.

Эксперт также дала несколько советов тем, кто хотел бы, но по разным причинам не решается создать свою анкету. Как отметила Клименко, негативное отношение к подобным сервисам нередко формирует личный опыт — собственный или же близких людей.

Паре подруг не повезло с кавалерами, и уже не хочется рисковать. А некоторые просто не верят, что поход в «интернет-магазин» является эффективной стратегией построения отношений.

«Действительно, в реальной жизни, когда мы общаемся, у нас есть возможность считывать как вербальные, так и невербальные сигналы. Невербальные сигналы — мимика, тембр голоса, эмоции. Это позволяет нам устанавливать более глубокую связь с человеком. Но, с другой стороны, если люди живут в разных городах, у них просто нет возможности встретиться, даже если они подходят друг другу идеально», — подчеркивает психолог.

Плюсы и минусы сайтов знакомств

С точки зрения теории любовной вероятности, назовем ее так, ваша вторая половинка и правда может жить на другом конце света. И если вы не испытаете удачу, шансов встретиться буквально не останется.

Это только один из аргументов в пользу сервисов интернет-знакомств. Кроме того, они дают некоторую свободу.

Перед вами сразу столько анкет людей, ищущих спутника, и можно выбирать тайно. Не надо разглядывать красивого человека в ресторане и испытывать страх перед первым шагом.

Написать легче, получить отказ дистанционно — тоже. Еще один очевидный плюс — собеседник поначалу вас не видит, доступны только ваши удачные фотографии из анкеты.

К первому диалогу, интернет-свиданию, не нужно готовиться. Никаких мук с выбором платья, переживаний из-за неудачного окрашивания волос или внезапного прыщика на лбу.

Да хоть в пижаме и с маской на лице пишите первое сообщение. Покажетесь во всей красе, когда будете готовы, будете чувствовать себя более уверенно.

«Вы можете реализовать свои потребности и начать переписываться в чате. А потом в видеочате. И, таким образом преодолевая некоторую тревожность, выйти в живое общение. Это служит большим подспорьем для людей интровертированных и с высокой социальной тревогой, людям, которым сложно коммуницировать в реальной жизни», — говорит Клименко.

У сайтов знакомств, конечно же, есть и минусы. В первую очередь, это многочисленные фейковые профили, за которыми скрываются женатые ловеласы, разного рода мошенники или даже сектанты.

Нередко пользователям поступают непристойные предложения, а порой так называемые тролли просто осыпают издевками и оскорблениями. Кто-то к этому относится легко, а других подобные встречи, даже в сети, ранят, выбивают почву из-под ног.

Лучше к подобным сценариям подготовиться заранее — настроить себя на принятие любого исхода общения. И просто прекратить переписку, если визави токсичен или неадекватен.

Но все эти атаки, не забываем, они на дистанции. Никто не может навредить вам физически, опозорить или заставить продолжить диалог.

Право уйти в любой момент всегда остается за вами. Но если общение ведет к личной встрече, стоит проявить осторожность.

Не нужно соглашаться на первое свидание в доме вашего визави. Даже если он кажется абсолютной душкой.

Помните, что бонус в виде статуса инкогнито есть и у человека на том конце провода. И все, что он рассказал о себе, может оказаться уткой.

Выбирайте для встречи людные места, узнайте избранника получше. И только потом оставайтесь с ним наедине, сохраняя бдительность.

Как эффективно использовать сайты знакомств

Первое, что нужно сделать до того, как вы начали заполнять профиль, рекомендует психолог, это остановиться. И хорошенько подумать, для чего вы это делаете, каковы ваши ценности в данный момент.

Какого человека вы хотели бы найти в сети, как далеко вы готовы зайти в общении с незнакомцем из интернета, какие потребности, в конце концов, вы хотите удовлетворить с помощью данной платформы. Только ответив на все эти вопросы, продолжайте заполнять анкету и описывать требования к претендентам.

«Будьте инициативны. Если вам профиль нравится, если вам интересен этот человек, это как раз то место, где вы можете дать обратную связь. Желательно это делать искренне. Не стоит создавать каких-то ложных образов, будьте максимально естественны», — советует Клименко.

Как отмечает эксперт, в интернет-общении, как и при очной встрече, важно отстаивать свои личные границы. Не терпите пошлых шуток, колких замечаний по поводу вашей внешности, унизительных условий.

И также соблюдайте личные границы своего собеседника. Взаимное уважение — основа вашего диалога.

Ни к чему с первого слова формировать тандем «абьюзер-жертва». Не стесняйтесь отказывать человеку в продолжении беседы, если она вызывает у вас дискомфорт.

«И помните: совершенно неважно, каким образом вы познакомились с тем самым человеком. Главное — выбирать будете вы сами и жить вы будете в реальной жизни. А какой из способов сейчас наиболее удобный, не так важно. Удачи!» — пожелала психолог.

Ранее 5-tv.ru писал про формулу идеального первого свидания.