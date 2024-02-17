В США рассказали о «плане Б» в вопросе помощи для Украины

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 33 0

Вице-президент Харрис: у США нет «плана Б» по помощи Украине

В США рассказали о «плане Б» в вопросе помощи для Украины

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Американские чиновники несколько месяцев не могут согласовать новую партию вооружения для Киева.

У США нет «плана Б» в вопросе военной помощи для Украины. Об этом на время Мюнхенской конференции по безопасности заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.

В рамках мероприятия Камала Харрис приняла участие в пресс-конференции совместно с Владимиром Зеленским. На вопросы журналистов касательно длительности поддержки Вашингтоном киевского режима политик заверила, что США решительно настроены помогать столько, сколько потребуется.

«Есть только „план А“, который заключается в том, чтобы помочь Украине», — сказала Харрис.

Вице-президент США добавила, что американские власти всеми силами добиваются того, чтобы демократы и республиканцы могли договориться в вопросах помощи Украине и действовать в едином направлении.

К слову, очередной пакет американской помощи Украине в 60 миллиардов долларов получил одобрение в Сенате спустя несколько месяцев. В Конгрессе дебаты по этому поводу еще идут, у политиков все еще нет общего мнения касательно необходимости продолжения спонсирования украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шольц на конференции в Мюнхене заявил, что НАТО не хочет борьбы с Россией.

-4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.55
0.73 99.35
0.94
Поберегите здоровье: китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля

Последние новости

19:33
Гинеколог рассказала, может ли врач определить девственность девушки
19:16
Поберегите здоровье: китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля
19:08
«Это Юля всем говорит»: Малахов отказался от звания «крестного отца» Барановской
18:54
В США рассказали о «плане Б» в вопросе помощи для Украины
18:39
«Бездействие губит»: Натан рассказал, как выйти из депрессии, если совсем плохо
18:26
«Окончательно свихнулась»: ворвавшаяся в кабину пилотов Бритни Спирс навлекла на себя гнев новым провокационным фото

Сейчас читают

Минобороны: ВС РФ за сутки улучшили свое положение на четырех направлениях
Петросян на волоске от смерти? Каких самых опасных болезней нужно бояться как огня в 78 лет
Наделал много шума в Сети: чем так опасен гриб решеточник и где он растет
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок