Американские чиновники несколько месяцев не могут согласовать новую партию вооружения для Киева.

У США нет «плана Б» в вопросе военной помощи для Украины. Об этом на время Мюнхенской конференции по безопасности заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.

В рамках мероприятия Камала Харрис приняла участие в пресс-конференции совместно с Владимиром Зеленским. На вопросы журналистов касательно длительности поддержки Вашингтоном киевского режима политик заверила, что США решительно настроены помогать столько, сколько потребуется.

«Есть только „план А“, который заключается в том, чтобы помочь Украине», — сказала Харрис.

Вице-президент США добавила, что американские власти всеми силами добиваются того, чтобы демократы и республиканцы могли договориться в вопросах помощи Украине и действовать в едином направлении.

К слову, очередной пакет американской помощи Украине в 60 миллиардов долларов получил одобрение в Сенате спустя несколько месяцев. В Конгрессе дебаты по этому поводу еще идут, у политиков все еще нет общего мнения касательно необходимости продолжения спонсирования украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шольц на конференции в Мюнхене заявил, что НАТО не хочет борьбы с Россией.