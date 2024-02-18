Мэр Москвы рассказал о строительстве многоуровневой развязки на Открытом шоссе

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 39 0

Планируется, что она будет достроена в 2025 году.

Мэр Москвы рассказал о строительстве многоуровневой развязки на Открытом шоссе

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Мэр столицы России Сергей Собянин рассказал о ходе строительства многоуровневой развязки на Открытом шоссе на пересечении северного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Планируется, что она будет достроена в 2025 году. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале мэра Москвы.

Эта развязка удобна тем, что после ее ввода водители смогут быстро съезжать в сторону центра с МСД. В данный момент рабочие сооружают стены разворотной эстакады, а также опоры, прокладывают необходимые инженерные коммуникации и обустраивают опоры путей трамвая.

Московский скоростной диаметр (МСД) — это самая протяженная в России внутренняя магистраль длиной 68 км. Она проходит с севера на юг (от магистрали М-11 «Нева» на Санкт-Петербург до М-2 «Крым») с выходом на строящуюся высокоскоростную трассу М-12 «Восток» (Москва — Нижний Новгород — Казань).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин рассказал о проектах и фестивалях московских студенческих отрядов. В столице в них состоят более трех тысяч человек.

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