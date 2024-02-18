Пока муж в больнице: известна сумма, которую жена Петросяна потратила на отпуск

Серьезная операция любимого не стала помехой для отдыха.

Татьяна Брухунова, молодая супруга Евгения Петросяна путешествует по Китаю, пока знаменитый муж находится в больнице. Совсем недавно стало известно о госпитализации юмориста Евгения Петросяна. Он неудачно поскользнулся на прогулке и получил перелом предплечья.

Неприятный инцидент совпал с поездкой его молодой жены Татьяны в Китай. Жена артиста из-за несчастья возвращаться в Россию не стала. Она продолжила наслаждаться дорогим во всех смыслах путешествием в Китае, сообщает издание KP.RU.

Татьяна уже успела побывать на Великой Китайской стене, в главных храмах столицы и в Ущелье дракона. А также насладилась дорогими китайскими изысками. Только после выполненного плана она решила вернуться к уже оперированному мужу.

По подсчетам поездка в Китай обошлась почти в полмиллиона рублей. Только билет бизнес-класса в среднем стоит около 200 тысяч рублей. Отель жена знаменитости выбрала пяти звезд, который на неделю обошелся в примерно 120 тысяч. А также экскурсии и рестораны Татьяна выбирала не самые дешевые. Отдых удался.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Брухунова впервые ответила на новости о состоянии Петросяна.

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