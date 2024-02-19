А вы знали? Какие продукты нельзя хранить в дверце холодильника

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 38 0

Rsute.ru: в дверце холодильника нельзя хранить мясные деликатесы и яйца

А вы знали? Какие продукты нельзя хранить в дверце холодильника

Фото: www.globallookpress.com / Siegfried Grassegger

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Каждая вторая домохозяйка именно в этой части холодильника оставляет, например, яйца. Но оказывается, что это большая ошибка.

Заполняя холодильник продуктами, мы редко задумываемся о том, как правильно их следует хранить. Например, не все учитывают правильное расположение продуктов в холодильнике. А ведь не вся еда подойдет для того, чтобы храниться в дверце. Издание Rsute.ru рассказало, что не следует держать в данной части холодильного устройства.

Мясные деликатесы

Мясные деликатесы Мясные деликатесы. Фото: www.globallookpress.com / Andrey Turusov

Колбаса, ветчина и другие мясные нарезки нельзя хранить в дверце холодильника. Это обусловлено тем, что в этом месте происходят постоянные колебания температуры. Лучше всего будет поместить деликатесы в заднюю часть полки, где температура стабильнее.

Яйца

ЯйцаЯйца. Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

Этот продукт у многих находится в дверце холодильника, но хранить его там не стоит. Существует риск повреждения скорлупы и возможного роста бактерий из-за колебаний температуры.

Молоко

МолокоМолоко. Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

На молоко также действует нестабильность температуры. Лучше поместить его в заднюю часть холодильника.

Сыр

СырСыр. Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Для этого продукта во многих холодильниках разработали специальные ящики, которые помогают сохранить его свежесть, мягкость и вкус.

Фрукты и овощи

Фрукты и овощиФрукты и овощи. Фото: www.globallookpress.com / Frank Sommariva

Для этих продуктов также существуют специальные места для хранения, а именно глубокие ящики. Они обеспечат достаточно стабильную температуру.

Сырое мясо и птица

Сырое мясо и птицаСырое мясо и птица. Фото: www.globallookpress.com / Karl Newedel

Морозилка — отличное место для сырого мяса. Но если нужно на время положить рядом с другими продуктами именно в холодильнике, то лучше это сделать на полке, так как сырое мясо может течь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, когда нужно начинать сажать чеснок.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.55
0.73 99.35
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:29
В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины
6:12
А вы знали? Какие продукты нельзя хранить в дверце холодильника
6:00
Штурмовики Су-25 наносят удары по позициям ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
5:46
Израиль ставит ультиматум: наземная операция ЦАХАЛ в Рафахе может начаться уже в марте
5:32
Назад дороги нет: кто не дает принцу Гарри вернуться к королевским обязанностям
5:16
Российские саперы приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке

Сейчас читают

Певица Анастасия Крайнова сломала ребро на съемках реалити-шоу о выживании
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок