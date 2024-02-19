А вы знали? Какие продукты нельзя хранить в дверце холодильника

Каждая вторая домохозяйка именно в этой части холодильника оставляет, например, яйца. Но оказывается, что это большая ошибка.

Заполняя холодильник продуктами, мы редко задумываемся о том, как правильно их следует хранить. Например, не все учитывают правильное расположение продуктов в холодильнике. А ведь не вся еда подойдет для того, чтобы храниться в дверце. Издание Rsute.ru рассказало, что не следует держать в данной части холодильного устройства.

Мясные деликатесы

Мясные деликатесы. Фото: www.globallookpress.com / Andrey Turusov

Колбаса, ветчина и другие мясные нарезки нельзя хранить в дверце холодильника. Это обусловлено тем, что в этом месте происходят постоянные колебания температуры. Лучше всего будет поместить деликатесы в заднюю часть полки, где температура стабильнее.

Яйца

Яйца. Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

Этот продукт у многих находится в дверце холодильника, но хранить его там не стоит. Существует риск повреждения скорлупы и возможного роста бактерий из-за колебаний температуры.

Молоко

Молоко. Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

На молоко также действует нестабильность температуры. Лучше поместить его в заднюю часть холодильника.

Сыр

Сыр. Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Для этого продукта во многих холодильниках разработали специальные ящики, которые помогают сохранить его свежесть, мягкость и вкус.

Фрукты и овощи

Фрукты и овощи. Фото: www.globallookpress.com / Frank Sommariva

Для этих продуктов также существуют специальные места для хранения, а именно глубокие ящики. Они обеспечат достаточно стабильную температуру.

Сырое мясо и птица

Сырое мясо и птица. Фото: www.globallookpress.com / Karl Newedel

Морозилка — отличное место для сырого мяса. Но если нужно на время положить рядом с другими продуктами именно в холодильнике, то лучше это сделать на полке, так как сырое мясо может течь.

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