А вы знали? Какие продукты нельзя хранить в дверце холодильника

Rsute.ru: в дверце холодильника нельзя хранить мясные деликатесы и яйца
Фото: www.globallookpress.com / Siegfried Grassegger
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Каждая вторая домохозяйка именно в этой части холодильника оставляет, например, яйца. Но оказывается, что это большая ошибка.
Заполняя холодильник продуктами, мы редко задумываемся о том, как правильно их следует хранить. Например, не все учитывают правильное расположение продуктов в холодильнике. А ведь не вся еда подойдет для того, чтобы храниться в дверце. Издание Rsute.ru рассказало, что не следует держать в данной части холодильного устройства.
Мясные деликатесы
Мясные деликатесы.
Колбаса, ветчина и другие мясные нарезки нельзя хранить в дверце холодильника. Это обусловлено тем, что в этом месте происходят постоянные колебания температуры. Лучше всего будет поместить деликатесы в заднюю часть полки, где температура стабильнее.
Яйца
Яйца.
Этот продукт у многих находится в дверце холодильника, но хранить его там не стоит. Существует риск повреждения скорлупы и возможного роста бактерий из-за колебаний температуры.
Молоко
Молоко.
На молоко также действует нестабильность температуры. Лучше поместить его в заднюю часть холодильника.
Сыр
Сыр.
Для этого продукта во многих холодильниках разработали специальные ящики, которые помогают сохранить его свежесть, мягкость и вкус.
Фрукты и овощи
Фрукты и овощи.
Для этих продуктов также существуют специальные места для хранения, а именно глубокие ящики. Они обеспечат достаточно стабильную температуру.
Сырое мясо и птица
Сырое мясо и птица.
Морозилка — отличное место для сырого мяса. Но если нужно на время положить рядом с другими продуктами именно в холодильнике, то лучше это сделать на полке, так как сырое мясо может течь.
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