«Ну вот и все»: Анна Седокова намекнула на расставание с супругом

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 26 0

Анна Седокова намекнула на расставание с супругом

«Ну вот и все»: Анна Седокова намекнула на расставание с супругом

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Неужели сердце известно певицы вновь свободно?

Певица Анна Седокова намекнула подписчикам, что рассталась с супругом Янисом Тиммой. В личном блоге артистка опубликовала их совместную фотографию, которую сопроводила загадочным текстом.

«Ну вот и все. Он улетел. Жизнь удивительная штука. И я понятия не имею, когда мы встретимся опять, и в каком статусе. Я даже не знаю страну, в которой мы когда-нибудь встретимся», — написала она.

Пока же фанатам певицы остается только гадать — пара распалась или Седокова таким способом решила подогреть интерес публики к своей персоне.

Анна Седокова намекнула на расставание с супругомАнна Седокова намекнула на расставание с супругом. Фото: Instagram* / annasedokova

Певица вышла замуж за латвийского баскетболиста в 2020 году. За это время слухи об их разводе не раз обсуждались в соцсетях. Но стоит отметить, что звездная пара любит выяснять отношения на публике. Так, например, в прошлом году Янис выложил черную картинку со словами о том, что пережил худшие несколько часов в своей жизни. В ответ Анна написала, что испытывает такие же эмоции. После этого мужчина обвинил артистку в вынесении семейных проблем на публику и отписался от ее аккаунта. Но ссора не носила продолжительный характер. Спустя некоторое время пара помирилась, также публично. Как это было — читайте в нашем материале.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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