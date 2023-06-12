«Ты самый лучший»: Седокова помирилась с Тиммой после публичного скандала

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Седокова помирилась с Тиммой после публичного скандала

«Ты самый лучший»: Седокова помирилась с Тиммой после публичного скандала

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитости подтвердили, что их союз крепок, несмотря на периодические семейные ссоры.

Анна Седокова опубликовала в соцсети «постельную» сцену со своим супругом баскетболистом Янисом Тиммой, сопроводив ее комментарием: «Ты самый лучший».

На кадрах пара нежится в постели, демонстрируя полную гармонию в отношениях. Между тем буквально на днях, в первых числах июня, знаменитости поссорились в соцсети, устроив семейный скандал на глазах у поклонников.

Началось с того, что баскетболист выложил черную картинку со словами о том, что пережил худшие несколько часов в своей жизни. В ответ певица написала, что испытывает такие же эмоции. После этого Тимма обвинил супругу в вынесении семейных проблем на публику и отписался от ее аккаунта.

После такого поступка поклонники пары решили, что союз спортсмена и поп-звезды обречен, тем более что Тимма сейчас живет в США, а Седокова — в России. Однако певица своим видео подтвердила истину — «милые бранятся — только тешатся».

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анна Седокова больше не переживает, что не уделяет своему шестилетнему сыну Гектору достаточно внимания.

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