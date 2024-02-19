В Генштабе не исключили очередной попытки контрнаступления ВСУ

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 15 0

В каком случае киевский режим может решиться на проведение подобной операции?

В Генштабе не исключили очередной попытки контрнаступления ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Повторная попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не исключена. Такое развитие ситуации на фронте возможно в случае серьезной поддержки киевского режима со стороны Запада. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

«ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

ВСУ официально начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Оно заняло всего несколько месяцев и с треском провалилось. О завершении наступательных действий боевиков стало известно 15 октября. За это время украинская армия понесла значительные потери — как в живой силе, так и в военной технике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы полностью освободили Авдеевку в ДНР от националистов.

Тема:
Спецоперация
18 февр
Российские бойцы нашли трофейное западное оружие ВСУ в Авдеевке
18 февр
Врассыпную: появились новые кадры бегства боевиков ВСУ из Авдеевки
18 февр
Власти Литвы пообещали поставить Украине истребители F-16 в июне
18 февр
Сальдо рассказал о судьбе брошенной на поле боя украинской военнослужащей
18 февр
Боррель предположил срок окончания спецоперации на Украине
18 февр
Путин раскрыл, почему спецоперация началась только в 2022 году
18 февр
«Спасибо Александру!»: боец Росгвардии оценил песню рэпера ST «Дай ему сил»
18 февр
Минобороны России опубликовало кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки
18 февр
Триумфальное освобождение Авдеевки, активное наступление и уничтожение складов: итоги СВО за неделю
18 февр
Молодой офицер РФ в окружении ВСУ дважды вызвал на себя огонь «Градов»
-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.55
0.73 99.35
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:54
В Генштабе не исключили очередной попытки контрнаступления ВСУ
1:26
«Ну вот и все»: Анна Седокова намекнула на расставание с супругом
0:54
«Другого выхода нет»: на Украине выступили за возвращение стране ядерного оружия
0:33
Пашинян отказался считать Армению союзницей России по вопросу Украины
0:12
Не только лучший фильм: «Оппенгеймер» получил семь премий BAFTA
23:52
Актер Ефремов пишет покаянные письма в надежде выйти из тюрьмы по УДО

Сейчас читают

Пожар на площади 400 «квадратов» вспыхнул на территории отеля в Казани
«Поют сверчки и квакают лягушки»: как Сергей Жуков покорил сердце жены
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок