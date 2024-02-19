В Генштабе не исключили очередной попытки контрнаступления ВСУ

Повторная попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не исключена. Такое развитие ситуации на фронте возможно в случае серьезной поддержки киевского режима со стороны Запада. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

«ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

ВСУ официально начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Оно заняло всего несколько месяцев и с треском провалилось. О завершении наступательных действий боевиков стало известно 15 октября. За это время украинская армия понесла значительные потери — как в живой силе, так и в военной технике.

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