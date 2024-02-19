На Украине заявили о планах продать российские активы

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Евгения Романова
Евгения Романова 57 0

Коваль: Киев хочет продать 691 российский актив, находящийся под санкциями

На Украине заявили о планах продать российские активы

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Khameliyanin

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О ресурсах каких компаний идет речь?

Украина собирается продать 691 российский актив, находящийся под санкциями. Об этом заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль в ходе японо-украинской конференции по продвижению экономического роста и восстановления Незалежной, которая проводится в Токио.

«Мы планируем продажу попавших под санкции активов (России — Прим. ред.). В настоящее время мы располагаем 691-м таким активом», — сказал он.

При этом Коваль не уточнил, о каких активах идет речь. При этом на слайдах его презентации указывались такие организации, как ООО «Аэрок», ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» и ООО «Мотордеталь-Конотоп».

Прежде стало известно, что западные государства работают над планом по погашению долгов за счет замороженных российских активов, чтобы усилить поддержку ВСУ. В феврале на саммите в Брюсселе главы ЕС согласовали выделение 50 миллиардов евро на помощь киевскому режиму.

Россия в связи с активным накачиванием Украины оружием направила НАТО ноту. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что страны альянса лишь отдаляют завершение конфликта своим вмешательством, и напоминали — любой груз с вооружениями для ВСУ в зоне спецоперации становится законной целью российских военных.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эстония призвала ЕС выпустить облигации для развития ВПК и поддержки ВСУ.

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