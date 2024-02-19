Венгрия проигнорировала визит делегации из США: «Не стоит пытаться»

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

АР: Венгрия не захотела обсуждать с делегацией из США членство Швеции в НАТО

Венгрия проигнорировала визит делегации из США: «Не стоит пытаться»

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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В Вашингтон такой поступок назвали страшным и тревожным. Однако Будапешт быстро поставил на место нагрянувших сенаторов.

В Венгрию прибыла двухпартийная делегация из Соединенных Штатов для обсуждения ратификации заявки Швеции о вступлении в Североатлантический альянс, но члены венгерского правительства не встретились с ними. Об этом сообщает The Associated Press.

Американский сенатор Джин Шахин назвала разочарованием такое игнорирование приезда представителей из США. Ее коллега Крис Мерфи подчеркнул, что такой поступок Венгрии является страшным и тревожным решением. По его словам, на премьер-министре страны Викторе Орбане лежит ответственность за согласование заявки.

Сенаторы подписали резолюцию, в которой напомнили, что Венгрия обещала не быть последней страной, рассматривающей заявку Швеции. Будапешт также может играть важную роль в европейской и трансатлантической безопасности, но при этом ставит последнюю под угрозу сейчас, когда настоящий момент является ключевым для мира и «безопасности в Европе».

Данную ситуацию уже прокомментировал МИД Венгрии. В частности, ведомство официально заявило, что приветствует визит американских сенаторов. Однако есть один важный момент: «не стоит пытаться оказывать на нас давление, потому что мы — суверенная страна».

Швеция вместе с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году после начала Россией спецоперации на Украине. Финляндия стала 31-м членом альянса в прошлом году. Однако Венгрия до сих пор блокирует шведскую заявку.

В начале февраля в Венгрии сорвалось голосование по ратификации заявки Швеции в НАТО. Оно не состоялась из-за отсутствия кворума. Правящие партии, имеющие 133 места из 199, на заседание не явились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто жестко ответил на шантаж США.

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