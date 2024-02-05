В Венгрии сорвалось голосование по ратификации заявки Швеции в НАТО

Голосование парламента Венгрии по ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО не состоялось из-за отсутствия кворума. Информация об этом следует с сайта венгерского парламента, где шла трансляция.

Голосование было признано несостоявшимся еще на этапе утверждения повестки дня из-за отсутствия кворума. Правящие партии, имеющие 133 места из 199, на заседание не явились. Всего в зале присутствовали 51 депутат, еще 148 не пришли.

Швеция вместе с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году после начала Россией спецоперации на Украине. Финляндия стала 31-м членом альянса в прошлом году. Однако Венгрия до сих пор блокирует шведскую заявку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО.