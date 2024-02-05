В Венгрии сорвалось голосование по ратификации заявки Швеции в НАТО

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 50 0

Почему официальное мероприятие признано несостоявшимся?

В Венгрии сорвалось голосование по ратификации заявки Швеции в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Голосование парламента Венгрии по ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО не состоялось из-за отсутствия кворума. Информация об этом следует с сайта венгерского парламента, где шла трансляция.

Голосование было признано несостоявшимся еще на этапе утверждения повестки дня из-за отсутствия кворума. Правящие партии, имеющие 133 места из 199, на заседание не явились. Всего в зале присутствовали 51 депутат, еще 148 не пришли.

Швеция вместе с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году после начала Россией спецоперации на Украине. Финляндия стала 31-м членом альянса в прошлом году. Однако Венгрия до сих пор блокирует шведскую заявку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО.

-2° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.66
0.43 98.64
1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:45
Расчеты «Малки» уничтожили польскую гаубицу Krab и обратили в бегство ВСУ
16:27
СМИ узнали о планах Евросоюза ограничить перемещение российских дипломатов
16:25
Фрагменты потерпевшего крушение вертолета Ми-8 обнаружили на дне Онежского озера
16:23
В Венгрии сорвалось голосование по ратификации заявки Швеции в НАТО
16:11
«Как она так быстро похудела?»: скинувшая 20 килограммов Агилера появилась на Grammy
16:08
«Прекратите, наконец»: Кличко отреагировал на «увольнение» Залужного

Сейчас читают

Изменившийся до неузнаваемости Крид стал мужем и папой
Игорь Левитас о российских артистах-эмигрантах: Карьера закончена, забудьте
Взрыв всех американских СМИ: Такер Карлсон рассказал, зачем приехал в Москву
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса