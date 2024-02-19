Путин провел рабочую встречу с главой Севастополя. Главное

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 49 0

Путин на встрече с Развожаевым отметил смелость севастопольцев

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Развожаев доложил президенту о развитии города за минувший год. Какие еще темы затрагивались?

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. На встрече обсуждалось экономическое развитие города за 2023 год, сообщает пресс-служба администрации российского лидера.

«Поговорим по итогам. Пожалуйста», — начал встречу Путин.

Развожаев в ходе доклада обратил внимание на то, что доходы Севастополя, по сравнению с показателями 2020 года, выросли на 67,5%. Этому, по его словам, способствовала легализация туристической отрасли во времена пандемии коронавируса за счет мер поддержки. Экономика Севастополя показала рост и благодаря работе властей с имуществом, малым бизнесом и упрощенной системой налогообложения.

Развожаев вместе с тем отметил, что население города растет, даже при учете всех событий, которые порой называют страшными и опасными. Жители все равно не покидают любимый Севастополь, подчеркнул губернатор.

«Не запугаешь», — с улыбкой отреагировал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как у президента России Владимира Путина состоялось сразу две встречи, посвященных развитию Петербурга и Ленинградской области.

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