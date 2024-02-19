Мишустин потребовал продолжать модернизировать технику, применяемую в зоне СВО

Уже в этом году планируется работа по оснащению российских войск всем необходимым.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
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Сегодня важно активизировать процесс модернизации тех образцов техники, которые используются военными в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания.
Глава правительства отметил, что в текущем году планируется нарастить поставки всего необходимого в войска, а также в рамках существующий проектов активизировать работу по модернизации техники и оружия.
«Эта крайне необходимая работа позволяет нашему оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя, а, как следствие, сохранить многие жизни как самих военных, так и гражданских, которых они защищают», — подчеркнул Мишустин.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам президента России Владимира Путина, РФ не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что надеялась на порядочность партнеров и на исполнение Минских договоренностей. Однако оказалось, что Европа не собиралась их реализовывать.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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