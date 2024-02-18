Путин раскрыл, почему спецоперация началась только в 2022 году

Путин: спецоперацию не начали раньше из-за надежды на порядочность партнеров
Фото: Река Александр / ТАСС
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Президент России возлагал надежды на Минские соглашения.
Россия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что надеялась на порядочность партнеров и на исполнение Минских договоренностей. Однако оказалось, что Европа не собиралась их реализовывать. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео интервьюер опубликовал у себя в Telegram-канале.
Журналист спросил у лидера страны, почему Россия не начала специальную военную операцию раньше, на что незамедлительно последовал ответ президента.
«Мы же только позднее узнали истинное положение дел, когда бывший канцлер (Германии — Прим. ред.) и бывший президент Франции сказали, что они и не собирались выполнять этих соглашений. Но мы же этого не знали, мы же все-таки старались их реализовать, как бы сложны они ни были для, кстати говоря, обеих сторон», — заявил Путин.
Президент заявил, что надеялся постепенно реализовать все договоренности. Только вот вторая сторона и не собиралась этого делать. В этом моменте и заключалась проблема.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заслушал первые доклады об освобождении Авдеевки в четыре утра 17 февраля.
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