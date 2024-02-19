Экономика и прирост населения Севастополя: что Путин обсудил с Развожаевым
Путин обсудил с губернатором Развожаевым экономическое развитие Севастополя
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru
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Как изменился город за последние десять лет и какие задачи поставлены на будущее?
Бюджет Севастополя за последние годы вырос в два раза, а безработица снизилась до рекордно низких показателей. О социально-экономическом развитии города сегодня говорили в Кремле.
Губернатор Михаил Развожаев также доложил президенту страны Владимиру Путину, что в Севастополе стало больше жителей. Именно поэтому там строят новые детские сады, капитально ремонтируют школы. Какие изменения еще произошли в городе — знает корреспондент «Известий» Мэри Бадунц. Все подробности — в ее репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму национализировали более тысячи принадлежащих украинцам объектов.
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