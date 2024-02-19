Умер эстрадный певец Гусейн Манапов

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 20 0

Заслуженный деятель искусств Дагестана Гусейн Манапов скончался в 60 лет

Умер эстрадный певец Гусейн Манапов

Фото: Из открытых источников Telegram / Министерство культуры Республики Дагестан / minkultrd

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Проникновенный голос артиста успел полюбиться многим слушателям.

Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан Гусейн Манапов скончался на 61-м году жизни. В родных краях он известен как эстрадный певец, аранжировщик и исполнитель народных песен.

«Народные песни и проникновенный голос артиста полюбился многим слушателям. Одна из самых популярных его композиций — “А ты как желтый лист увянешь“», — сообщили в министерстве культуры республики.

Артист начал увлекаться музыкой еще совсем в юном возрасте. Старт его карьеры начался с душевной песни «Пасмурный день», которую он написал сам.

В 90-е он работал концертмейстером в детской хореографической школе «Ватан». За достижения и вклад в культуру награжден орденами и медалями.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер Леопольд Гершкович. Заслуженный артист России и дирижер скончался на 89-м году жизни, чуть-чуть не дожив до своего юбилея.

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