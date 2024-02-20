Евросоюз продлил действие антироссийских санкций

Решение уже вступило в силу.

Совет Европейского союза принял решение продлить действие ограничительных мер, введенных в отношении России. Соответствующий документ обнародован на сайте официального журнала Евросоюза.

«Решение (о продлении действия антироссийских санкций — Прим. ред.) действует до 24 февраля 2025 года», — говорится в документе.

Решение было принято в Брюсселе еще 19 февраля, но вступило в силу сегодня, 20-го числа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия не будет блокировать новый 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. При этом Будапешт не собирается спонсировать поставки оружия на Украину.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

На фоне проведения СВО появилось экономическое давление на Россию. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.