Названа дата обращения Путина к Федеральному собранию

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 11 0

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию РФ 29 февраля

Названа дата обращения Путина к Федеральному собранию

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Когда состоится ежегодное послание?

Президент России Владимир Путин 29 февраля обратится с посланием к Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«29 февраля 2024 года президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием», — говорится в сообщении.

Прежде СМИ писали о том, что Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27–28 февраля. Однако в предпоследний день месяца у одного из губернаторов из восточной части страны запланирована командировка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прежде не исключал возможности выступления Путина в конце февраля — начале марта.

К слову, в прошлый раз президент огласил послание Федеральному посланию 21 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал Россию одним из лидеров мирового большинства.

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