Россия является одним из лидеров мирового большинства. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального собрания.

В ходе выступления он особо отметил совместные усилия законодателей в рамках парламентской дипломатии, которые своей смелой, активной, профессиональной работой на международных площадках внесли значительный вклад в возрождение и последовательное укрепление авторитета и влияния России.

«Внесли большой вклад… в продвижение суверенного курса России как одного из лидеров мирового большинства, объективного процессостроительства более справедливого многополярного мира», — подчеркнул Путин.

13 декабря Совет Федерации России отметил свой 30-летний юбилей. Путин поздравил сенаторов, указав на важность этого праздника, ведь он связан со становлением современной российской государственности.

Совет Федерации играет значимую роль в развитии России и ее населения, формировании законодательной базы, укреплении потенциала субъектов нашей страны, а также в решении главных задач экономики и соцсферы, науки и образования, здравоохранения и культуры, заявил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США озадачены предновогодним «триумфом Путина» и итогами спецоперации.