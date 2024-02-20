В Авдеевке могли находиться пыточные: «Места, куда притаскивали людей»

Российские войска освободили город в ДНР 17 февраля 2024 года.

В Авдеевке, освобожденной российскими войсками, предварительно, могли находиться тайные пыточные и захоронения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам дипломата, эти места могли быть оборудованы для тех, кто был не согласен с политикой Украины, то есть, для заключенных по политическим мотивам. Предварительная информация уже имеется в распоряжении российских служб, сейчас идет проверка, ведется работа с местными жителями, которые являются свидетелями возможных событий.

«Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям. Для того, чтобы их точно установить и получить документальное подтверждение, необходимо сейчас вести работу с людьми, которые выходят из Авдеевки», — сказал Мирошник в беседе с РИА Новости.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О полном освобождении города сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

В Минобороны РФ отмечали, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

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