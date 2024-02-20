Прощание пройдет в Доме кино: в Екатеринбурге умер заслуженный режиссер РФ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 67 0

В Екатеринбурге умер заслуженный режиссер РФ Владимир Макеранец

Прощание пройдет в Доме кино: в Екатеринбурге умер заслуженный режиссер РФ

Фото: Анна Майорова / ТАСС

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Он скончался на 77-м году жизни.

Российский режиссер и заслуженный деятель искусств РФ Владимир Макеранец умер в Екатеринбурге в возрасте 76 лет. Об этом сообщает ТАСС после беседы с региональным отделением Союза кинематографистов России.

Известно, что прощание с режиссером пройдет в Доме кино, но пока информации о дате и времени нет. Причина смерти пока тоже неизвестна.

Владимир Макеранец родом из Екатеринбурга, он родился в бывшем Свердловске 6 мая 1947 года. Его дебютом стал короткометражный фильм «Мой милый Чиж», а уже в 1992 году Макеранец снял фильм «Губернатор» по мотивам книги Леонида Андреева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев. Коллеги запомнили кинодеятеля как яркого профессионала и замечательного человека.

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