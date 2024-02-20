Горячие месяцы: каким будет лето 2024 года в России

Синоптики спрогнозировали аномальные температурные показатели.

Лето 2024 года может стать самым жарким в истории метеонаблюдений. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на синоптиков.

Согласно прогнозам, тепло придет во многие регионы России уже в июне, превысив температурную норму сразу на семь градусов. До +35 ожидается в Калининграде, Калуге, Твери и других городах. Настоящая тропическая жара ожидается в столичном регионе, на Урале, Поволжье, Северном Кавказе и Сибири.

Виной тому станет такое явление, как Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

К слову, Эль-Ниньо повлияет не только на погоду на территории России, но и станет причиной многих природных аномалий по всему миру, в том числе, в США, Индонезии, Индии и Африке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни.